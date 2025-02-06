Долевое страхование жизни: что это и кому нужно

С нового года россияне могут оформить полисы долевого страхования жизни (ДСЖ). Чем новый финансовый инструмент отличается от инвестиционного страхования, как он работает и кому будет полезен – вместе с экспертом разбирался «ФедералПресс».
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