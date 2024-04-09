«Всем приготовиться». Стало известно, куда завтра лучше не ехать владивостокцам

Завтра утром, 10 апреля, автомобилисты Владивостока могут встать в пробку, как и в прошлом году, на участке от Ботанического сада до поворота на «Фетисов Арену» из-за празднования Ураза-байрама, сообщает PRIMPRESS.
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