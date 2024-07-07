Бывший представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, имея доступ к секретным данным высшего уровня, использовала их для общественных заявлений, раскрывая проблемы и сложности, с которыми сталкиваются Вооруженные силы Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии