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Допрос Карла Радека

Допрос Карла Радека

Офигенная идея. Снимать ролики с игрой живых актеров по реальным протоколам допроса 1937 года.Ничего придумывать своего не надо - берется реальный архивный документ допроса и воспроизводится в игровой форме.

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