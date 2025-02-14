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В России высказались об идее запретить День святого Валентина

В России высказались об идее запретить День святого Валентина

В России не стоит запрещать День святого Валентина, однако важно развивать собственные праздники, связанные с культурной идентичностью россиян, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросы отцовства, материнства и детства Нина Останина.

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