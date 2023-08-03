Сергей Мозякин: «Зарипов – легенда, поигравшая за сборную и клубы. Данис провел огромную карьеру с титулами и победами»

– Какие были впечатления, когда получили официальное приглашение на прощальный матч Даниса Зарипова? – Приятно, конечно, что он меня пригласил (смеется), но я был уверен в этом.
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