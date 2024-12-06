Guardian: Салливан пообещал Ермаку дать Украине тысячи ракет к середине января

Помощник главы Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал руководителю офиса украинского президента Андрею Ермаку предоставить Киеву сотни тысяч снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии