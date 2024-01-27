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Подсадила и дочь: Борисова продолжает худеть с помощью опасного препарата

Подсадила и дочь: Борисова продолжает худеть с помощью опасного препарата

Телеведущая Дана Борисова не прекращает худеть совместно со своей 16-летней дочерью Полиной. Бывшая звезда «Армейского магазина» опубликовала пост в социальной сети, похваставшись новыми цифрами сброшенных килограммов.

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