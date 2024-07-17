Нужна вторая целина? На Дне поля обсудили, как развивать сельcкое хозяйство в России

Министр сельского хозяйства РФ, губернатор Томенко, депутаты Госдумы и другие эксперты обсудили ситуацию в сельском хозяйстве на "Дне сибирского поля" В России нужно провести "вторую целину", то есть вернуть брошенные земли сельхозназначения в оборот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии