62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

201 подписчик

Павел Малков провел встречу с депутатом Госдумы Андреем Макаровым

Павел Малков провел встречу с депутатом Госдумы Андреем Макаровым

В рамках встречи глава региона и парламентарий обсудили исполнение бюджета текущего года, формирование главного финансового документа на 2027 года, промежуточные результаты и планы социально-экономического развития области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии