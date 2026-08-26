Павел Малков провел встречу с депутатом Госдумы Андреем Макаровым

В рамках встречи глава региона и парламентарий обсудили исполнение бюджета текущего года, формирование главного финансового документа на 2027 года, промежуточные результаты и планы социально-экономического развития области.
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