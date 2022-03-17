Елабужский врач может остаться без клиники из-за администрации и жителей

Врач открыл кабинет УЗИ в пристрое к жилому дому, а после пациенты предложили расширяться. Рядом с пристроем находился заброшенный пустырь, собственника которого не могли найти больше года — ни один документ не содержал информацию о владельце.
Врач открыл кабинет УЗИ в пристрое к жилому дому, а после пациенты предложили расширяться. Рядом с пристроем находился заброшенный пустырь, собственника которого не могли найти больше года — ни один документ не содержал информацию о владельце.
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