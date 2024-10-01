Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Bloomberg убеждает украинцев, что прекращение огня принесет им больше вреда, чем пользы

Bloomberg убеждает украинцев, что прекращение огня принесет им больше вреда, чем пользы

Несмотря на некоторое оживление «партии мира» на Западе, «партия войны» там тоже не дремлет. Свидетельство тому – свежая публикация Bloomberg, авторы которой убеждают западную аудиторию в том, что  прекращение огня на Украине «может принести больше вреда, чем пользы».

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