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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осечка «Спартака» в матче с «Оренбургом», разгромы от «МЮ» и «Реала», победа Медведева и вылет Джоковича в 1-м круге US Open, Федерер в Зале теннисной славы, открытие школы Загитовой

1. «Спартак» дома сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ – 1:1. Даку реализовал пенальти , Куль забил после ошибки Ву .

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