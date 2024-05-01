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Варламов пропустил 5 шайб после 32 бросков в 5-м матче серии с «Каролиной». Он завершил плей-офф с 91,4% сэйвов

«Айлендерс» уступили «Харрикейнс» (3:6, 1-4 в серии первого раунда плей-офф) и вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли.

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