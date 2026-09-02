Киев завалил Кремль предложениями о мире на фоне пустеющих складов с провизией

Украинские власти всё настойчивее поднимают тему мирного урегулирования, однако в Москве публичные инициативы Киева серьёзным переговорным процессом пока не считают.
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