Тайная жизнь Ви: что айдол скрывал от фанатов долгие годы

Люди часто забывают, что за блеском сцены и софитами у звезд есть своя личная жизнь. Почему же мы так увлечены разгадками чужих тайн, особенно когда речь идет о Ви из BTS? Разговоры о его возможных романтических связях и идеалах в любви не утихают, но действительно ли это заслуживает такого внимания? © Кадр из фотобука Ви из BTS Да, он харизматичен, да, у него миллионы фанатов по всему миру, и да, ему удается держать личную жизнь за плотно закрытыми дверями.