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Интерьер квартиры - студии в нежно-розовом цвете. Небольшая квартира, но в ней есть все что нужно

Интерьер квартиры - студии в нежно-розовом цвете. Небольшая квартира, но в ней есть все что нужно

Чисто женский вариант, даже,мне кажется для девушки. Очень уж все пудрово, розово. Сочетание цветов очень приятное, но ниша с кроватью - страшный сон клаустрофоба.

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