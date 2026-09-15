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The Eurasia Daily news agency

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A war of attrition on Ukraine has turned into a war of annihilation — Fidan

A war of attrition on Ukraine has turned into a war of annihilation — Fidan

A war of attrition on Ukraine has turned into a war of annihilation. This opinion was expressed by Turkish Foreign Minister Hakan Fidan during his visit to Azerbaijan, "Novini Live" reports.

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