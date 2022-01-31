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«ПСЖ» впервые с 2014-го не сыграет в финале Кубка Франции. Матчей без голов не было с 2011-го

«ПСЖ» дома проиграл «Ницце» (0:0, 5:6 по пенальти) в 1/8 финала Кубка Франции. Парижане не забили в этом турнире впервые с 2011 года, когда в финале уступили «Лиллю» (0:1).

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