«ПСЖ» впервые с 2014-го не сыграет в финале Кубка Франции. Матчей без голов не было с 2011-го

«ПСЖ» дома проиграл «Ницце» (0:0, 5:6 по пенальти) в 1/8 финала Кубка Франции. Парижане не забили в этом турнире впервые с 2011 года, когда в финале уступили «Лиллю» (0:1).
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