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Аргументы и Факты

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Изъятие русского бизнеса в Армении в Совбезе РФ назвали «выстрелом в ногу»

Изъятие русского бизнеса в Армении в Совбезе РФ назвали «выстрелом в ногу»

Если Ереван продолжит придерживаться тактики на экспроприацию активов русского бизнеса, включая промышленные и инфраструктурные предприятия, то это станет «выстрелом в ногу» экономике страны, заявил замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.

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