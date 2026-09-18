Изъятие русского бизнеса в Армении в Совбезе РФ назвали «выстрелом в ногу»

Если Ереван продолжит придерживаться тактики на экспроприацию активов русского бизнеса, включая промышленные и инфраструктурные предприятия, то это станет «выстрелом в ногу» экономике страны, заявил замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.