Президентская гонка стала жестче, но у тандема Харрис-Уолтц есть весьма слабые места

﻿﻿Список кандидатов от Демократической партии уже готов. Это улучшение по сравнению с тем, как демократы ранее призывали избирателей избавиться от сомнений относительно возраста президента Джо Байдена и его способности служить сейчас, не говоря уже о том, когда ему исполнится 86 лет.