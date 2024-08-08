Президентская гонка стала жестче, но у тандема Харрис-Уолтц есть весьма слабые места

Список кандидатов от Демократической партии уже готов. Это улучшение по сравнению с тем, как демократы ранее призывали избирателей избавиться от сомнений относительно возраста президента Джо Байдена и его способности служить сейчас, не говоря уже о том, когда ему исполнится 86 лет.
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