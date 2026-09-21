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США готовятся ввести санкции против Международного уголовного суда — Reuters

США готовятся ввести санкции против Международного уголовного суда — Reuters

США готовятся ввести санкции против всего Международного уголовного суда (МУС), сообщает Reuters. По данным источников агентства, администрация президента США Дональда Трампа добивается от МУС отмены ордеров на арест израильских политиков, а также прекращения ранее начатого расследования действий американских военнослужащих в Афганистане.

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