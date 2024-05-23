Politico: Зеленский намерен «попросить НАТО сбивать российские ракеты»

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить мероприятия в Нормандии в честь 80-летия высадки союзных войск и встречу «Большой семерки» в Италии, чтобы просить у Запада еще больше оружия, а также «попросить НАТО сбивать российские ракеты».