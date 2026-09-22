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Царьград

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Гендиректор "Роскосмоса": выведено 60 спутников в 2026 году

Гендиректор "Роскосмоса": выведено 60 спутников в 2026 году

Русская спутниковая группировка приближается к 400 аппаратам. В 2026 году "Роскосмос" вывел около 60 спутников, включая телекоммуникационные и навигационные.

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