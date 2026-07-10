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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Электронные очереди на АЗС планируют ввести в Иркутской области

Электронные очереди на АЗС планируют ввести в Иркутской области

Данная мера поможет стабилизировать топливную ситуацию В Иркутской области тестируют систему электронных очередей на АЗС, которая позволит не стоять в живой очереди, а записаться заранее и приехать на заправку к определенному времени, пишет "КП-Иркутск".

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