Арестович предрек скорый раздел Украины Западом, Китаем и Россией

Алексей Арестович, бывший советник офиса президента Украины, высказал мнение в эфире YouTube-канала UkrLife, что западные страны, Китай и Россия уже достигли соглашения о завершении конфликта и в будущем разделят территорию Украины.
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