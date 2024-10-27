Выставка «Железнодорожная модель» в Музее ГОН

Всего две недели, с конца октября по 4 ноября, в зале сменных экспозиций Музея Гаража особого назначения ФСО России проходит выставка под названием «Железнодорожная модель», посвященная 50-летнему юбилею Байкало-Амурской магистрали.
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