Находкинские транспортные полицейские направили теплые вещи и маскировочные сети для участников специальной военной операции

Сотрудники Находкинского ЛО МВД России на транспорте совместно с председателем Общественного совета Павлом Архаровым организовали гуманитарный сбор участникам специальной военной операции и жителям освобожденных территорий.
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