RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 673 подписчика

Экс-командира ВСУ Лучанова отправили под стражу на два месяца

Экс-командира ВСУ Лучанова отправили под стражу на два месяца

Суд в Киеве избрал предварительную меру пресечения в виде ареста на 60 дней без права внесения залога экс-командиру 155-й бригады ВСУ Станиславу Лучанову, которого подозревают в организации убийства двух человек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии