Экс-командира ВСУ Лучанова отправили под стражу на два месяца

Суд в Киеве избрал предварительную меру пресечения в виде ареста на 60 дней без права внесения залога экс-командиру 155-й бригады ВСУ Станиславу Лучанову, которого подозревают в организации убийства двух человек.
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