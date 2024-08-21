За что я благодарен Союзу

Спасибо, примерно, так и предполагала, отработав 51 год в гражданском вузе

В

Василий

Надо быть благодарным Союзу хотя бы зато, что не надо было ждать ежедневной подлянки от каждого нового утра - просыпаешься и невольно думаешь - "кинут" или нет меня сегодня?