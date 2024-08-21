За счастливое детство, естественно, тут никаких сомнений. Детство, в котором было всё, а главное – практически полная свобода лишь с одним условием: вовремя приходить домой, чтобы не волновалась мама.
За что я благодарен Союзу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
елена куприянова
Спасибо, примерно, так и предполагала, отработав 51 год в гражданском вузе
Ответить
2 час.
Виктор Турин
СССР - ВЕЛИКАЯ ИМПЕРИЯ, все, что после -жалкое подобие... Терпилы бля.. дь!!!
Ответить
58 мин.
В
Василий
Надо быть благодарным Союзу хотя бы зато, что не надо было ждать ежедневной подлянки от каждого нового утра - просыпаешься и невольно думаешь - "кинут" или нет меня сегодня?
Ответить
39 мин.
Свежие комментарии