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За что я благодарен Союзу

За что я благодарен Союзу

За счастливое детство, естественно, тут никаких сомнений. Детство, в котором было всё, а главное – практически полная свобода лишь с одним условием: вовремя приходить домой, чтобы не волновалась мама.

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Комментарии
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елена куприянова
Спасибо, примерно, так и предполагала, отработав 51 год в гражданском вузе
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2 час.
Виктор Турин
СССР - ВЕЛИКАЯ ИМПЕРИЯ, все, что после -жалкое подобие... Терпилы бля.. дь!!!
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58 мин.
В
Василий
Надо быть благодарным Союзу хотя бы зато, что не надо было ждать ежедневной подлянки от каждого нового утра - просыпаешься и невольно думаешь - &quot;кинут&quot; или нет меня сегодня?
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39 мин.

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