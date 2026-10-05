Путин поблагодарил российских учителей за верность профессии и любовь к детям

Президент России Владимир Путин поблагодарил учителей за верность профессии и любовь к детям. С таким заявлением глава государства выступил 5 октября в ходе встречи с лауреатами и победителями всероссийских педагогических конкурсов.
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