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В Белгороде при атаке украинского БПЛА погиб секретарь местного горкома от КПРФ

В Белгороде при атаке украинского БПЛА погиб секретарь местного горкома от КПРФ В Белгороде 21 июля в результате удара украинского беспило.

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