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Svenska Dagbladet: российская армия достигла максимальной за десятилетия боеготовности

Svenska Dagbladet: российская армия достигла максимальной за десятилетия боеготовности

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия создала самые мощные в Европе вооруженные силы. К такому выводу, основываясь на опросе экспертов, пришло шведское издание Svenska Dagbladet.

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