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В Кемерове прокуратура помогла работникам организации получить долг по зарплате в 12 млн рублей

В Кемерове прокуратура помогла работникам организации получить долг по зарплате в 12 млн рублей

Как рассказали 9 октября в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области - Кузбасса, прокуратура Заводского района Кемерова проверила, как соблюдаются трудовые права работников одной компании.

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