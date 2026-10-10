Льюис Хэмилтон о дождевом спринте: «На сухой трассе это наверняка была бы самая скучная гонка, которую вы видели»

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон сообщил, что думает о зрелищности спринта на Гран-при Сингапура . «Мне кажется, было весело.
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