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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон о дождевом спринте: «На сухой трассе это наверняка была бы самая скучная гонка, которую вы видели»

Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон сообщил, что думает о зрелищности спринта на Гран-при Сингапура . «Мне кажется, было весело.

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