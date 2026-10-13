Трамп решил проучить Зеленского: разведке поручено прекратить делиться данными

Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила предупреждения от западных партнёров перед ночным ракетным ударом по Киеву.
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