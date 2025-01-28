«Проклятие» 150-й серии. Почему под Покровском рассыпалась ещё одна свежая бригада ВСУ. 🔺157-я ОМБр стала одной из бригад, формирование и управление которыми с самого начала пошли не по плану.
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«Проклятие» 150-й серии. Почему под Покровском рассыпалась ещё одна свежая бригада ВСУ. 🔺157-я ОМБр стала одной из бригад, формирование и управление которыми с самого начала пошли не по плану.
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