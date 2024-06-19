Источник: подлодка Уфа продолжает нести вахту в Средиземном море

Дизель-электрическая подлодка "Уфа" проекта 636.3 (шифр "Варшавянка"), построенная для Тихоокеанского флота в Петербурге на "Адмиралтейских верфях" и совершающая переход к месту несения службы, сейчас выполняет задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.