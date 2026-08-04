Сербия и Швеция отозвали поддержку кандидатуры Инфантино на выборах главы ФИФА

Футбольный союз Сербии (FSS) и Шведский футбольный союз (SvFF) отозвали поддержку кандидатуры Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА в 2027 году после скандала с попыткой продажи части прав на чемпионат мира частным инвесторам.
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