Сербия и Швеция отозвали поддержку кандидатуры Инфантино на выборах главы ФИФА

Футбольный союз Сербии (FSS) и Шведский футбольный союз (SvFF) отозвали поддержку кандидатуры Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА в 2027 году после скандала с попыткой продажи части прав на чемпионат мира частным инвесторам.