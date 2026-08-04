Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

42 подписчика

Сербия и Швеция отозвали поддержку кандидатуры Инфантино на выборах главы ФИФА

Сербия и Швеция отозвали поддержку кандидатуры Инфантино на выборах главы ФИФА

Футбольный союз Сербии (FSS) и Шведский футбольный союз (SvFF) отозвали поддержку кандидатуры Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА в 2027 году после скандала с попыткой продажи части прав на чемпионат мира частным инвесторам.

Вернуться к статье