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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» выиграл все матчи с «Ноттингемом» в 21-м веке. Очередная победа идет за высокие 2.20

«Ноттингем Форест» примет «Манчестер Юнайтед» в 20-м туре АПЛ. Команды пять раз встречались между собой в 21-м веке – во всех матчах победил «МЮ».

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