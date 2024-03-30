Элеонора Коган

Как над ней издевались все, но хуже всех была её мать-подхалимка, не поддерживала дочь.Очень мерзкий тип Олег.Хорошо, что Оксана выучилась на врача и больше ни от кого не зависит.Правда,отчим изменился и стал добрее к ней. Но главным человеком для неё была Машка, её сестра.