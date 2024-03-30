ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • natalya natalya
    шёл бы ты на хрен автор. езжай к мигрантам в страну и прочувствуй на своей жопе, как они к русским относятся, я вот р...О решении миграци...
  • Вадим Лебедев
    Пусть и дальше, брызжут ядом... и нехрен... с ними, долго разговаривать!Россия прекращает...
  • Вадим Лебедев
    Лучше - Берингов пролив.США лишились глав...

Овсянка

Овсянка

Оксана качала коляску с сестрой, а сама засыпала. Падала головой и билась о край коляски. Как только перестанешь качать, сестра начнёт орать так, что разбудит весь дом, а не только отца и маму.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Трудная судьба у Оксаны, нелегко ей жизнь далась, сколько пережить пришлось.
Ответить
10 час.
Элеонора Коган
Как над ней издевались все, но хуже всех была её мать-подхалимка, не поддерживала дочь.Очень мерзкий тип Олег.Хорошо, что Оксана выучилась на врача и больше ни от кого не зависит.Правда,отчим изменился и стал добрее к ней. Но главным человеком для неё была Машка, её сестра.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх