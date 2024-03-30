Оксана качала коляску с сестрой, а сама засыпала. Падала головой и билась о край коляски. Как только перестанешь качать, сестра начнёт орать так, что разбудит весь дом, а не только отца и маму.
Овсянка
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Элеонора Коган
Трудная судьба у Оксаны, нелегко ей жизнь далась, сколько пережить пришлось.
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10 час.
Элеонора Коган
Как над ней издевались все, но хуже всех была её мать-подхалимка, не поддерживала дочь.Очень мерзкий тип Олег.Хорошо, что Оксана выучилась на врача и больше ни от кого не зависит.Правда,отчим изменился и стал добрее к ней. Но главным человеком для неё была Машка, её сестра.
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10 час.
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