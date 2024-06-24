Федерация самбо Молдовы будет подвергнута санкциям, поскольку это единственная спортивная ассоциация, не отмежевавшаяся от молдавских спортсменов, участвующих в играх БРИКС «на территории страны-агрессора».
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