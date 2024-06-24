Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Спортивные федерации Молдавы принуждают отрекаться от спортсменов, выступивших на Играх БРИКС

Спортивные федерации Молдавы принуждают отрекаться от спортсменов, выступивших на Играх БРИКС

Федерация самбо Молдовы будет подвергнута санкциям, поскольку это единственная спортивная ассоциация, не отмежевавшаяся от молдавских спортсменов, участвующих в играх БРИКС «на территории страны-агрессора».

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