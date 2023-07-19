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Иоланда Чен об Исинбаевой: «Ни от кого она не отрекалась. Может, она все неверно объяснила, употребила неправильное слово»

«У Исинбаевой есть дети. Они занимаются теннисом, на Тенерифе большое количество клубов и кортов. Какие нормы она нарушила? Она сама в России занималась благотворительностью, вложила большие средства в волгоградскую школу легкой атлетики.

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