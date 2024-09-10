ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

19 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • rutraveller
    На границе никто не будет штрафовать за отсутствие страховки, просто не пустят, я так понял https://vandrovnik.ru/ge/...В Грузии изменятс...
  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Мигрантам преподали основной урок жизни в России: «Русские не угнетают»

Мигрантам преподали основной урок жизни в России: «Русские не угнетают»

МОСКВА, 10 сентября. ФедералПресс. У России есть «плавильный котел исключительной силы», который интегрирует иностранных граждан в русское общество, и уже второе поколение, потомки людей, почти не говорящих по-русски, становятся русскими, ведут себя как русские и считываются как русские окружающими, считают авторы проекта «Русская цивилизация» информагентства READOVKA.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх