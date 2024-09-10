Мигрантам преподали основной урок жизни в России: «Русские не угнетают»

МОСКВА, 10 сентября. ФедералПресс. У России есть «плавильный котел исключительной силы», который интегрирует иностранных граждан в русское общество, и уже второе поколение, потомки людей, почти не говорящих по-русски, становятся русскими, ведут себя как русские и считываются как русские окружающими, считают авторы проекта «Русская цивилизация» информагентства READOVKA.
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