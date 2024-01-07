Патриарх Кирилл призвал прощать уехавших за границу и раскаявшихся россиян

Патриарх Кирилл призвал прощать тех, кто покинул Россию и вернулся с покаянием Россиян, уехавших за границу после начала специальной военной операции (СВО) по идеологическим причинам, а после вернувшихся с осознанием ошибки, не нужно отвергать.
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