Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Самары, совершившего кражу денежных средств у пенсионерки

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года в полицию за помощью обратилась жительница городского поселения Суходол 1937 года рождения, которая сообщила о краже с банковской карты более 140 тысяч рублей.
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