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Украинцев призвали готовиться к неожиданному решению Запада

Украинцев призвали готовиться к неожиданному решению Запада

Киеву следует готовиться к возможному прекращению помощи со стороны Вашингтона из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Шура, не гоните пургу . Кого в депутаты и куда ?
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19 час.
СК
Сергей Ковалев
и что, кружевных трусов не будет?.. на деле &quot;перестать поддерживать Украину после ноября&quot; означает закрыть этот 51й штат, как очевидно, ибо без централизованного финансирования и пр. услуг от разведки до поставки припасов вся эта &quot;кухня&quot; накроется медным тазом. ключевое слово здесь - &quot;централизованного&quot;, ибо без главной кассы мало кто способен подкинуть сколько-нибудь существенный ресурс. даже &quot;англичанка&quot;...
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5 час.
Гарибян Сусанна
Скорее бы это всё закончилось. Только потом придётся разгребать хохляцкое дерьмо,а это не легче
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2 час.

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