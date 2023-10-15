Киеву следует готовиться к возможному прекращению помощи со стороны Вашингтона из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.
Украинцев призвали готовиться к неожиданному решению Запада
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ШКИПЕР
Шура, не гоните пургу . Кого в депутаты и куда ?
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19 час.
СК
Сергей Ковалев
и что, кружевных трусов не будет?.. на деле "перестать поддерживать Украину после ноября" означает закрыть этот 51й штат, как очевидно, ибо без централизованного финансирования и пр. услуг от разведки до поставки припасов вся эта "кухня" накроется медным тазом. ключевое слово здесь - "централизованного", ибо без главной кассы мало кто способен подкинуть сколько-нибудь существенный ресурс. даже "англичанка"...
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5 час.
Гарибян Сусанна
Скорее бы это всё закончилось. Только потом придётся разгребать хохляцкое дерьмо,а это не легче
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2 час.
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