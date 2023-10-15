Украинцев призвали готовиться к неожиданному решению Запада

СК

Сергей Ковалев

и что, кружевных трусов не будет?.. на деле "перестать поддерживать Украину после ноября" означает закрыть этот 51й штат, как очевидно, ибо без централизованного финансирования и пр. услуг от разведки до поставки припасов вся эта "кухня" накроется медным тазом. ключевое слово здесь - "централизованного", ибо без главной кассы мало кто способен подкинуть сколько-нибудь существенный ресурс. даже "англичанка"...