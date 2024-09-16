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ВСУ нанесли варварский удар по утреннему Белгороду

ВСУ нанесли варварский удар по утреннему Белгороду

Формирования киевского режима сегодня утром нанесли очередной неизбирательный удар по Белгороду. По предварительным данным, по мирным жителям работала РСЗО «Вампир» (чешская модификация «Града», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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