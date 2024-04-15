Рабочий челябинского завода удостоен корпоративной премии ОМК

Челябинец стал лучшим в обеспечении производства. Сотрудник челябинского завода «ОМК Трубодеталь» стал лауреатом 21-й премии имени братьев Ивана и Андрея Баташевых – главной корпоративной награды Объединенной металлургической компании, которой ежегодно отмечают лучших работников.
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