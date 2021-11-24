В Крыму утвердили предельный индекс роста коммунальных платежей на 2022 год

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Крым на период с 1 января 2022 года по 2023 год».
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Крым на период с 1 января 2022 года по 2023 год».
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